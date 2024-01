Quattro arresti per droga tra Cori e Cisterna di Latina. L'operazione è scattata questa mattina da parte dei Carabinieri del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, attraverso l'articolazione della Stazioni Carabinieri di Cori, coadiuvata da militari della Stazione Carabinieri di Cisterna di Latina e della Sezione Operativa di Aprilia, dando esecuzione alle Ordinanze di applicazione delle misure cautelari personali emesse dal GIP di Latina a carico di quattro persone originarie dei due comuni del nord della provincia, rispettivamente raggiunti da custodia in carcere di tre soggetti e uno agli arresti domiciliari. I quattro al termine di operosità investigativa risultavano gestire una fiorente attività di spaccio nel paese lepino a cavallo tra il novembre 2021 e l'ottobre 2022. Durante le indagini venivano sottoposti a sequestro circa 100 grammi di cocaina, nonché materiale per il taglio e il confezionamento della stessa per la suddivisione in dosi.