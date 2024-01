C'è anche una società pontina, leader a livello locale nella grande distribuzione con diversi supermercati dislocati in provincia, tra le imprese danneggiate dalla bancarotta delle società Qui Group e Qui Service che nel 2016 si erano aggiudicate due importanti lotti dell'appalto nazionale per l'emissione e la gestione dei buoni pasto dei dipendenti della pubblica amministrazione, quelli diffusi col marchio Qui Ticket fino a sei anni fa. L'azienda latinense Marcav Srl infatti aveva stipulato una convenzione con le aggiudicatarie dell'appalto Consip, per consentire ai beneficiari dei buoni pasto di utilizzarli nei punti vendita del gruppo pontino facendo la spesa, in alternativa al consumo dei pasti in un'attività di ristorazione. Almeno fin quando le imprese titolari dell'appalto pubblico hanno smesso di pagare, accumulando debiti per centinaia di migliaia di euro in tutta Italia, solo 130.000 con la Marcav srl, che è stata costretta a insinuarsi nel fallimento e di recente, assistita dall'avvocato Giulio Mastrobattista, si è costituita parte civile nel processo penale incardinato davanti ai giudici del Tribunale di Genova per la bancarotta fraudolenta, lamentando danni per 200.000 euro.