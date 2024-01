Uno spaventoso incidente stradale si è registrato stanotte, poco prima dell'una, in strada Acque Alte vicino Borgo Piave. In circostanze ancora in fase di ricostruzione da parte della Polizia Stradale del distaccamento di Aprilia, un giovane della zona è rimasto coinvolto in una carambola mentre viaggiava, a velocità sostenuta, al volante della propria Citroen C3 in direzione di Borgo Podgora. Per cause ancora da accertare, il ragazzo ha perso improvvisamente il controllo del mezzo: prima una sbandata improvvisa verso sinistra, poi l'utilitaria ha deviato la marcia verso il lato destro della carreggiata, è uscita di strada e probabilmente ha urtato un albero oltre la banchina.

In seguito al violentissimo impatto, la vettura è volata di nuovo in strada, finendo sottosopra al centro della corsia, mentre per la forza dell'urto il motore è stato scaraventato sul lato opposto della strada. A lanciare l'allarme è stato un automobilista sopraggiunto poco dopo, il quale tra l'altro era stato sorpassato poco prima, a forte velocità, dalla stessa auto poi coinvolta nell'incidente. Il conducente della Citroen ha richiesto i soccorsi del pronto intervento sanitario per il successivo trasporto presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti in condizioni delicate a causa delle lesioni riportate. Durante i rilievi, fino alla rimozione del mezzo e alla bonifica della sede stradale dai detriti, è stato interrotto il transito ai veicoli.