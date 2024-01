Scontro tra auto e scooter ad Aprilia, ferito un uomo. Ieri poco dopo le 18.00 si è verificato un incidente stradale in via Aldo Moro, all'altezza dell'intersezione con via delle Palme, a seguito dell'impatto l'uomo in sella allo scooter ha perso il controllo del mezzo cadendo a terra. Sul posto è immediatamente arrivata un'ambulanza del 118, che ha trasportato l'uomo nel vicino pronto soccorso di Aprilia per accertamenti. Nell'impatto ha riportato alcune ferite ma le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione. Sul luogo dell'incidente sono inoltre intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno eseguito i rilievi del sinistro.