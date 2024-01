Minuti di paura a Santi Cosma e Damiano, dove ieri sera un elicottero militare è stato costretto ad un atterraggio di emergenza. Fortunatamente non ci sono state conseguenze né per l'equipaggio, né per gli abitanti della zona. Secondo una prima ricostruzione sembra che il velivolo, durante un'esercitazione, ha accusato un'avaria, impattando con un cavo dell'energia elettrica.

Quindi l'elicottero è stato costretto ad atterrare in appezzamento di terreno nella zona dell'Ausente, in territorio di Santi Cosma e Damiano. Non ci sono stati problemi nell'erogazione dell'energia elettrica, nè conseguenze per l'equipaggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Formia e il personale militare di soccorso al mezzo aereo. Con tutta probabilità tra oggi e domani l'elicottero, terminate le operazioni di riparazione, dovrebbe tornare all'aeroporto di Grazzanise (in provincia di Caserta) da dove era partito.