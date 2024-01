Il tratto della Nettunense tra Aprilia e Lanuvio, nella zona di Campoleone è chiuso a seguito di un camion andato a fuoco. Sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia locale per la viabilità e la ditta Damacar con varie squadre, per la bonifica della zona. Le fiamme sarebbero divampate dalla motrice arrivando ad investire il rimorchio, probabilmente a seguito di una perdita di gasolio.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli