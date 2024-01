Nella giornata del 10 gennaio c.a. a Roccagorga (LT), i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione di accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà, per il reato di indebito utilizzo e di falsificazione di strumenti il pagamento, una cittadina rumena classe 94, residente a Roccagorga. La prevenuta, a seguito delle analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza del locale Ufficio Postale, è stata identificata in colei che aveva prelevato la somma di euro 20,00 da una postepay revolution, denunciata smarrita da il 12 dicembre 2023 da una donna classe 81 residente a Roccagorga.