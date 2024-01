Nella mattinata del 10 gennaio c.a. a San Felice Circeo (LT), i Carabinieri della locale Stazione, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione emesso in data odierna dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, hanno tratto in arresto un cittadino classe 52 ivi residente, dovendo espiare una pena residua di anni 2 mesi 11 e giorni 13 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa La misura è postuma ad una condanna che l'interessato aveva ricevuto unitamente ad un altro soggetto perché ritenuti responsabili del furto all'interno di un supermercato di Terracina. Nella circostanza, risalente al maggio del 2021, furono asportati alimenti per un totale complessivo di Euro 200 circa.

L'arrestato, censurato per reati contro il patrimonio e gli stupefacenti, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso il proprio domicilio, ove rimarrà ristretto in regime di detenzione domiciliare a disposizione dell'A.G