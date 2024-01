Nella tarda serata di ieri, 11 gennaio, un cittadino di Fondi si è presentato presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza per segnalare la scomparsa del proprio fratello, 38enne parzialmente in grado di badare a se stesso, il quale quella stessa mattina si era allontanato da casa a piedi e senza denaro senza farvi più rientro.

Il personale del Commissariato, allertato dalla situazione di particolare vulnerabilità dell'uomo e raccolta nell'immediatezza la denuncia di scomparsa, ha dato inizio ad assidue ricerche sul territorio diramandone una nota completa della descrizione del soggetto fornita dal congiunto.

Le ricerche effettuate dagli equipaggi di polizia sul territorio non hanno fornito un immediato riscontro e pertanto i poliziotti hanno proceduto ad allertare i presidi in prossimità degli scali ferroviari, non potendo escludere un allontanamento dal territorio con i mezzi pubblici.

Nella notte l'uomo è stato rintracciato da personale della Stazione C.C. di Macao, mentre si aggirava in stato confusionale e senza riuscire a fornire spiegazioni sul perché si trovasse in quel luogo.

L'immediatezza delle ricerche e la sinergia tra le forze di polizia coinvolte, hanno garantito la risoluzione della questione, l'uomo è stato affidato ai familiari e nella notte ha fatto rientro al proprio domicilio.