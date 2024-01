Un incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio in via dei Volsci a Latina, in centro, a poca distanza da via Don Torello. Per cause in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Locale di Latina due auto sono entrate in collisione: si tratta di una Mercedes Classe A e una Chevrolet. Subito è scattato l'allarme alla sala operativa del 118, tra i feriti anche una mamma con il bambino piccolo di sei anni che fortunatamente sono in buone condizioni. Un tratto di strada è stato chiuso al traffico per consentire i rilievi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Squadra Volante di Latina. La dinamica della collisione è in fase di accertamento da parte degli agenti che stanno eseguendo un accurato sopralluogo. Questa mattina a Latina è stato registrato un altro incidente stradale tra via Gorgolicino e via Lunga, coinvolte due auto: una Citroen e una Lancia. Due donne sono rimaste ferite.