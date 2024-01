Vigili del fuoco di Castelforte e Gaeta sono stati impegnati la scorsa notte a Marina di Minturno per domare un incendio che ha interessato una segheria e una falegnameria. Le fiamme hanno bruciato macchinari e mobili vari, provocando danni ingenti. L'episodio si è verificato in via Monte d'Argento, nella zona della Riviera di Levante. I carabinieri del Norm di Formia e della stazione di Scauri hanno avviato le indagini del caso, ascoltando anche i due titolari delle attività, i quali hanno negato di aver ricevuto minacce o richieste a carattere estorsivo. Sulle cause del rogo stanno effettuando gli accertamenti del caso i vigili del fuoco. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi.