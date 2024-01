Tragedia oggi a Fondi in tarda mattinata, poco prima delle 13 a Fondi. Una donna di 83 anni è morta a causa di un incendio divampato in una palazzina di quattro piani nel centro storico in via San Gaetano a poca distanza dalla Chiesa di Santa Maria.

A causa del violento rogo almeno due persone sono rimaste intossicate e sono state trasportate in elicottero a Roma il quadro clinico è delicato in base ai primi riscontri. Quando è scattato l'allarme sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Falchi del Pronto Intervento, la Polizia e il 118. Per l'anziana purtroppo non c'è stato niente da fare. La donna a quanto pare viveva da sola mentre una delle figlie abita al piano superiore dell'abitazione. Resta da capire se l'anziana sia morta per le ustioni o l'intossicazione a causa del fumo.

Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l'amministrazione comunale tutta si uniscono al dolore della famiglia Guarino per la scomparsa della signora Fernanda, deceduta oggi nella sua abitazione a causa di un drammatico incendio domestico.

«Nonostante i contorni della vicenda siano ancora da chiarire – ha commentato il primo cittadino – sapere che una nostra concittadina anziana e con difficoltà deambulatorie sia deceduta a causa di un rogo dal quale non è riuscita a fuggire è una vicenda che ci addolora profondamente. Colgo occasione per esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che, seppur invano, hanno rischiato la propria vita tentando di salvarne un'altra e formulo un augurio di pronta guarigione all'agente del locale comando di polizia Municipale che ha sfidato le fiamme nel tentativo di estrarre la donna dall'abitazione in fiamme».