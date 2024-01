Lunghissima udienza ieri in Tribunale del processo Reset: in 30 sono seduti sul banco degli imputati. Per quasi cinque ore - davanti al Collegio penale presieduto dal giudice Mario La Rosa e composto da giudici Simona Sergio e Paolo Romano, è stato il turno della deposizione dell'ex capo della Squadra Mobile di Latina Giuseppe Pontecorvo ora in servizio a Bologna: aveva firmato l'informativa che aveva portato poi all'emissione dei provvedimenti restrittivi nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Dda. La deposizione - iniziata lo scorso novembre - è ripresa anche ieri.

In aula - davanti ai pubblici ministeri Luigia Spinelli e Francesco Gualtieri - l'investigatore ha riscritto le tappe dell'inchiesta che aveva portato all'esecuzione delle misure restrittive eseguite nel febbraio del 2021. Sono stati ricostruiti i ruoli, fino ai vari partecipanti del sodalizio, comprese le figure principali, quelle dei fratelli Angelo e Salvatore Travali. L'investigatore - nel corso della deposizione - ha parlato anche delle piazze dello spaccio di Latina: dalla zona del Villaggio Trieste fino al quartiere dei Palazzoni