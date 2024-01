Dramma a Fondi dove ieri, intorno alle 12.45, è scoppiato un incendio in una casa del centro storico che è costato la vita alla 82enne Fernanda Guarino. La tragedia si è consumata in un appartamento al primo piano nel vicolo di San Gaetano, a metà strada tra la chiesa di Santa Maria e piazza delle Benedettine. Secondo le testimonianze, i residenti della zona sentendo le urla dell'anziana signora con problemi di deambulazione si sarebbero precipitati alla porta d'ingresso dell'abitazione ma senza riuscire a sfondarla. Quando la porta è stata aperta era già troppo tardi: la casa era completamente avvolta da fumo e fiamme. L'anziana donna sembra sia morta carbonizzata.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia locale del comandante Giuseppe Acquaro, gli agenti della polizia di Fondi coordinati dal commissario Raffaele Iasi, i Falchi Pronto Intervento del presidente Mario Marino, i vigili del fuoco di Terracina e gli operatori del 118 di Heart Life. Complesse e lunghe le operazioni di spegnimento del rogo che hanno portato anche ad intervenire in prima persona alcuni membri delle forze di polizia. Diversi sono stati costretti a ricorrere alle cure del caso per le intossicazioni. Atterrato in un terreno di via Mola della Corte un elicottero che ha trasportato all'Umberto I di Roma la figlia della signora defunta e un agente della Polizia locale.

Due poliziotti, invece, passati dal pronto soccorso di Fondi, hanno riscontrato valori nella norma e sono subito tornati in servizio. Sul posto il nucleo specializzato dei vigili del fuoco ha condotto i rilievi tentando di far luce su cosa possa aver scatenato l'inferno nell'abitazione di via San Gaetano. Inizialmente si era pensato a un malfunzionamento della stufa a pellet presente in casa, ma la stessa pare fosse spenta. Esclusa la pista dolosa, si valuta l'ipotesi dell'accensione di qualcosa con un fiammifero o un accendino - anche una semplice sigaretta - che potrebbe aver innescato le fiamme e scatenato l'incendio.

Circa 15 le persone evacuate dallo stabile per verificare eventuali danni strutturali, considerando che è stato interessato quasi tutto l'appartamento posto al primo piano di una palazzina di tre. Sul dramma dell'incendio domestico è intervenuto anche il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto: «Sapere che una nostra concittadina anziana e con difficoltà deambulatorie sia deceduta a causa di un rogo dal quale non è riuscita a fuggire è una vicenda che ci addolora profondamente. Colgo occasione - ha concluso il primo cittadino - per esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che, seppur invano, hanno rischiato la propria vita tentando di salvarne un'altra».