na vettura abbandonata nei campi e poi data alle fiamme, uno scooter lasciato in un fosso e altri materiali buttati sul ciglio della strada. E' questa la fotografia del "cimitero" di veicoli che si trova all'inizio di via Spaccasassi, nella frazione di Carano-Garibaldi, una zona nel territorio di Aprilia che si trova a poca distanza dal confine con Velletri.

Pochi metri dopo la rotatoria che collega con via Carano si è infatti formata una discarica a cielo aperto con in bella mostra un'auto bruciata in mezzo a un terreno agricolo, a pochi metri di distanza sono stati notati anche dei pezzi smontati di una macchina e un ciclomotore lasciato in un fosso. L'ipotesi più probabile è che qualcuno abbia abbandonato e dato alla fiamme l'auto dopo averne rubato alcune parti, ciò spiegherebbe i pezzi ritrovati a poca distanza.

Una situazione di degrado che ha indignato i residenti di Carano e gli altri cittadini che in questi giorni hanno percorso la strada e hanno notato la vettura incendiata. Sono stati infatti proprio alcuni cittadini a segnalare la presenza di questi mezzi, auspicandone una rapida rimozione per ripristinare il decoro urbano nel borgo.

Purtroppo non è la prima volta che in quella zona si verificano situazioni simili. Alcuni mesi fa poco più avanti in via Lazzaria - nel territorio di Velletri - vennero abbandonati pneumatici, lastre di eternit, scarti edili e secchi di vernici; "micro discariche" che vennero prontamente segnalate. Che i territori di "frontiera" siano molto spesso scelti per queste pratiche non è certo una novità, solamente pochi giorni fa in via Vesuvio (tra Campo di Carne e Casello 45) è stata abbandonata una vettura dopo essere stata depredata, in quel caso i ladri hanno portato via gli sportelli dell'auto.