Momenti di paura per un operaio di 39 anni rimasto ferito ieri nel tardo pomeriggio a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto in una azienda che si trova nella zona industriale tra Latina Scalo e Sermoneta.

In base ad una prima ricostruzione, durante un'operazione di manutenzione ai macchinari l'uomo si è infortunato in un reparto ed è stato portato in ospedale al Santa Maria Goretti di Latina. In base ai primi riscontri, ha riportato un trauma da schiacciamento e ferite lacero contuse al braccio sinistro. Subito è scattato l'allarme ai soccorritori, si trattava di un codice rosso, uno di quelli della massima urgenza.

Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della stazione di Sermoneta e del personale tecnico della Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro della Asl per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. L'allarme per gli infortuni sul lavoro in provincia di Latina resta sempre alto.