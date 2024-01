Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ha disposto il sequestro del megastore all'angolo tra via del Lido e la statale Pontina. I sigilli sono stati apposti stamattina dagli investigatori del Gruppo Forestale dei Carabinieri diretti dal maggiore Vittorio Iansiti nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Latina sulla variante urbanistica adottata nel quartiere Q3 dalla giunta di Damiano Coletta. Tra le numerose irregolarità del progetto, avvalorate dai tecnici del Suap del Comune di Latina, all'origine del sequestro il mancato rispetto della distanza dalla complanare della strada statale Pontina.

