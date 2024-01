Spesso sono giovani o giovanissimi a provare a fare il così detto "vento", la "zingarata" resa peraltro celebre dal film I Laureati. Questa volta invece, sono due coppie di adulti, due uomini di 62 e 38 anni e due donne di 44 e 21 anni ad aver di fatto lasciato un ristorante senza pagare il conto.

E' accaduto a Campoverde nel maggio scorso. La titolare dell'attività al momento di portare il conto al tavolo delle due coppie, lo ha ritrovato vuoto. Ha così sporto una formale denuncia al Comando dei Carabinieri di Campoverde che insieme ai colleghi del Reparto territoriale di Aprilia, hanno avviato le indagini per cercare di dare prima un volto e quindi un nome ai quattro. L'accusa è insolvenza fraudolenta, il che lascerebbe ipotizzare che al momento in cui ai quattro è stato chiesto di saldare il conto da 170 euro, questi potrebbero aver detto di non poterlo fare sul momento, e di non averlo fatto nemmeno in un secondo momento.

Il reato contestato ai quattro, denunciati a piede libero dopo essere stati identificati dai militari agli ordini del tenente colonnello Paolo Guida, prevede una pena massima di due anni - di fatto nemmeno un giorno di pena - e una sanzione che non supera i 516 euro. Pena peraltro che avrebbero potuto evitare saldando semplicemente il conto, visto che questo estinguerebbe il reato.