Le indagini sono state quindi trasferite alla Sezione Operativa della Compagnia di Formia e coordinate dalla Procura della Repubblica di Cassino. Sono state condotte indagini approfondite che hanno permesso di stabilire con certezza che l'uomo si era rifugiato in Germania, dove svolgeva l'attività di ambulante.

Le indagini, condotte in collaborazione con la Procura della Repubblica di Cassino, hanno portato all'emanazione di un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per entrambi gli uomini il 27 maggio 2022. Tuttavia, al momento dell'esecuzione dell'ordinanza, l'uomo di 38 anni si era reso irreperibile, arrivando a essere dichiarato latitante dal Tribunale del Cassinate.

Nell'aprile dello scorso anno, grazie all'intervento immediato del Nucleo Operativo Radiomobile (NORM) della Compagnia Carabinieri di Formia, sia l'uomo che il suo complice, un italiano classe 92 originario anch'esso di Napoli, erano stati identificati e deferiti in stato di libertà con richiesta di misura cautelare adeguata. Tuttavia, successivi approfondimenti investigativi hanno rivelato che i due avevano commesso diversi furti utilizzando lo stesso metodo il 20 aprile 2022.

Lo scorso 10 gennaio, la Polizia di frontiera tedesca ha arrestato in Germania, a Kiefersfelden, un cittadino italiano classe 86 originario di Napoli. L'uomo era ricercato dalla Compagnia Carabinieri di Formia per furto con destrezza utilizzando il metodo della "ruota bucata" ai danni di un 55enne di Gaeta nell'aprile del 2022.

