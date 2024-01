Nel corso del pomeriggio del 12 gennaio a Latina, i carabinieri della locale Stazione di Borgo Sabotino, traevano in arresto un cittadino classe 89 del luogo, in esecuzione dell'ordine per la carcerazione emessa in data 11 gennaio dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Latina dovendo espiare anni 2, mesi 4 di reclusione per il reato di furto aggravato in abitazione perpetrato in data 7 marzo 2022 a Latina. Lo stesso espletate le formalità di rito è stato associato presso la casa circondariale di Latina a disposizione della competente A.G.