Incidente sulla Migliara 47 nel comune di Sezze a confine con il comune di Pontinia. Un'auto è finita nel canale nella zona dell'ex mattatoio e il fiume Botte. Il conducente è riuscito ad uscire da solo dall'abitacolo ed è stato soccorso dal personale del 118 che ha trasportato l'uomo al pronto soccorso per tutti gli accertamenti del caso. Sul posto presenti i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di recupero del mezzo dal canale.

