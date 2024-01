Oggi in piazza del Popolo a partire dalle 11 sarà ricordata Veronica De Nitto la ragazza di 34 anni di Latina uccisa negli Stati Uniti dal suo ex fidanzato che da tre anni è latitante. Oggi è il giorno del flash mob.

La ragazza era stata uccisa dal suo ex fidanzato che ha sulla testa una taglia di dieci milioni di dollari.

L'omicidio era avvenuto il 15 gennaio del 2021, la giovane era stata uccisa a coltellate e poi l'appartamento dove abitava era stato dato alle fiamme dal suo assassino per non lasciare tracce.

«Veronica aveva tanta voglia di vivere e realizzarsi, tanti sogni nel cassetto spazzati via da uno spietato assassino ancora in libertà. Basta alla violenza sulle donne, basta alla violenza fisica e psicologica, basta alla violenza in genere. Chi ama non ferisce, chi ama non uccide. Ci si ama per sentirsi liberi e felici e mai sottomessi», è quello che è riportato nel manifesto dell'evento. Il padre di Veronica, Gino De Nitto chiede giustizia e ha lanciato più volte diversi appelli per catturare il 38enne che per sempre gli ha portato via la figlia. Gino De Nitto, insieme all'avvocato Valerio Masci è andato a Roma al Ministero degli Esteri per chiedere un intervento. Inoltre anche la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio volontario. Il delitto era avvenuto in California dove la giovane viveva da qualche tempo. Sul caso avevano indagato anche gli investigatori dell'Fbi.

Il papà di Veronica ha scritto a tutti per chiedere giustizia: al Presidente della Repubblica e al Papa. Ha bussato a tante porte. Più volte ha ricordato che l'omicidio della figlia sembra di serie B e che a distanza di anni ancora non ha ottenuto giustizia. Oggi in occasione del flash mob sarà ricordata Veronica, una ragazza piena di sogni