Tragedia ad Aprilia, un ciclista viene investito dall'auto e muore. Il tremendo incidente è accaduto ieri poco prima delle ore 14 in via Carano, la vittima è Giuseppe Sabbatini, 69enne pensionato di Aprilia con la passione della bici. L'uomo stava rientrando da una pedalata domenicale quando, per cause ancora in via di accertamento, è stato centrato da una Mercedes Classe A che nella carambola si è ribaltata su un fianco. Il 45enne conducente dell'auto ha riportato delle gravi ferite ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo. Subito dopo è stato trasportato in elisoccorso a Roma, attualmente è ricoverato al San Camillo con prognosi riservata.