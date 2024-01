La decisione di archiviare la prima inchiesta della Procura di Latina sulla variante nel quartiere Q3 che ha autorizzato la realizzazione del megastore all'angolo tra via del Lido e la statale Pontina, ha costretto gli investigatori del Gruppo Forestale dei Carabinieri a replicare l'indagine in fretta quando i lavori sono iniziati, privando la nuova indagine di una componente essenziale dell'intera vicenda, ossia la chiave di lettura di una pratica edilizia e commerciale palesemente agevolata dagli uffici tecnici comunali. Del resto all'origine del sequestro non ci sono altri reati se non quelli in materia edilizia e paesaggistica, manca un'accusa specifica per i dipendenti pubblici: per quale ragione hanno avuto un trattamento di riguardo nei confronti dell'imprenditore che ha chiesto di costruire il centro commerciale, in un periodo in cui altre varianti sono state promesse in maniera altrettanto ostinata e altre bocciate tra i sospetti del caso? Di certo non per simpatia, visto che in venti giorni, a cavallo tra Natale e Capodanno del 2018, la proposta di variante fu portata in Giunta e approvata, e successivamente non hanno rilevato le condotte illecite contestate dagli inquirenti ora al momento di sequestrare la struttura.