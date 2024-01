Nella giornata di domenica a Fondi, i Carabinieri locale Tenenza, in esecuzione dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Latina – ufficio G.I.P., hanno tratto in arresto un cittadino rumeno classe 87 residente a Fondi, gravato da precedenti di Polizia. Il provvedimento scaturisce dalla richiesta di aggravamento da parte del reparto operante poiché il pervenuto ha più volte violato la misura del divieto di avvicinamento e comunicazione con la parte offesa emessa nel dicembre del 2022 per il reato di atti persecutori. L'arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto agli arresti domiciliari presso l'attuale residenza a disposizione dell'A.G.