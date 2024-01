Momenti di paura stasera nella zona di via Bixio, alle porte del centro di Latina, dove un incendio ha distrutto un appartamento al primo piano di un condominio situato al centro tra i palazzi all'angolo con via Marconi. Per cause ancora da accertare, le fiamme sono scaturite all'interno di un alloggio abitato da diversi stranieri, alcuni cittadini del Bangladesh e altri di nazionalità cinese, che vivevano in condizioni di degrado. Proprio in questo contesto sarebbe scoppiato l'incendio che in poco tempo ha invaso di fumo le abitazioni dei piani superiori, costringendo gli altri condomini a uscire di casa per non rischiare di rimanere intossicati. Con i Vigili del Fuoco, che hanno domato rapidamente le fiamme bonificando gli ambienti interessati dal rogo, sono intervenuti anche i soccorritori di un'ambulanza del pronto intervento sanitario per assicurare le prime cure alle persone coinvolte. Al loro arrivo comunque tutti gli stranieri erano già usciti dall'appartamento interessato dall'incendio e nessun altro inquilino dell'edificio avrebbe riportato particolari conseguenze. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina.