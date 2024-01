Domani il Tribunale amministrativo deciderà sulla sorte del primo e più importante progetto finanziato con fondi del Pnrr, nonché, per una piccola parte, dal Comune. Una storia che inizia a settembre, proprio all'indomani dell'aggiudicazione al raggruppamento di imprese in cui ci sono le società L.D.F. Appalti S.r.l. con sede ad Ardea, Effebi S.r.l., con sede a Partinico (Palermo) e GE.CO.S. S.r.l., con sede a Pomezia. In conseguenza di una causa di esclusione prevista dal codice degli appalti, ossia un inadempimento nei confronti del Fisco delle Effebi, l'amministrazione ha proceduto alla revoca dell'affidamento, assegnando i lavori alla seconda classificata.

Nelle more la Effebi ha prodotto documentazione del ricorso pendente per il debito tributario, mentre la società mandataria ha rivisto il raggruppamento inserendo un'altra impresa. Tuttavia la stazione appaltante, ossia il Comune di Latina, ha ritenuto di confermare l'esclusione in quanto il motivo legato al debito fiscale inficiava l'intera associazione temporanea delle imprese, la cui posizione risultava insanabile. Per la stessa ragione è andata avanti l'assegnazione dei lavori, per un valore di oltre 5 milioni di euro più 180mila euro deliberati dal Comune. Peraltro la consegna immediata del cantiere è espressamente regolamentata nell'attuazione del progetti del Pnrr e un ritardo ingiustificato potrebbe portare alla revoca del finanziamento. Per questo motivo il cantiere è stato consegnato per l'avvio dei lavori il 18 dicembre scorso, appunto, alla seconda classificata.