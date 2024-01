I carabinieri di Latina hanno arrestato un giovane di 23 anni del posto perché sottoposto agli arresti domiciliari. Il giovane è stato raggiunto dall'ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, per espiazione della pena definitiva di anni 3 e mesi 8 poiché riconosciuto colpevole di estorsione con aggravante del metodo mafioso, commesso nel mese di ottobre del 2018 a Moiano, in provincia di Benevento, poiché lo stesso esplodeva colpi di arma da fuoco all'indirizzo della serranda di una attività commerciale. L'arrestato, espletate le formalità di rito è stato condotto presso la casa circondariale di Latina a disposizione della competente A.G.

