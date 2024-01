Centro città e la zona di Serapo da ieri, a livello di viabilità, sono divise per dei significativi lavori da tempo programmati. Si è cercato di procrastinare il più possibile l' importante chiusura del traffico in una zona nevralgica della città, tanto che fino all' ultimo era ventilata l' ipotesi di un ulteriore rinvio, nonostante l' ordinanza già emanata. Un intervento comunque necessario per la realizzazione del percorso pedonale di collegamento tra Via Serapide e Piazza Mazzini e per la realizzazione della rotatoria che andrà a disciplinare il traffico da via Mazzini e via Papa Giovanni XXIII verso Corso Italia in quello che sarà il nuovo tracciato di Via Serapide. Il tutto inserito nell'ambito dell'opera di recupero, sistemazione, messa in sicurezza e valorizzazione dell'area ex Avir, che comprenderà appunto la "nuova" via Serapide a doppio senso di marcia, la "Strada dei due Mari", e una rotatoria posizionata tra via Mazzini, via Papa Giovanni XXIII e via Serapide.

I lavori vengono eseguiti dall' Impresa appaltatrice "S4 Molinaro Costruzioni Srl", la direzione dei lavori è affidata alla "Emmepiquadroesse" dell' architetto Marco Pietrosanto. "Come ho già avuto modo di dire in passato parliamo di un'opera strategica – ha commentato il Sindaco Cristian Leccese – ai fini della viabilità urbana, in modo particolare nei periodi di maggior intensità del flusso turistico, che permetterà un miglioramento del collegamento tra corso Cavour, corso Italia e quindi via Marina di Serapo - da qui il nome "Strada dei due Mari" - e uno snellimento del traffico. Un piano di riqualificazione urbana che la Città attende da più di 40 anni, un nuovo volto per l'area ex Avir, che giorno dopo giorno inizia a concretizzarsi e che passa anche attraverso la realizzazione di questa nuova rotatoria che risulterà assai funzionale.