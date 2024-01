Quel sospetto che aveva spinto gli agenti della Polizia Locale del comando di Velletri e trattenere la patente straniera per sottoporla a verifiche è diventato certezza nelle scorse ore, quando dall'ufficio falsi documentali del Comando di Polizia Locale di Cisterna è arrivato il responso: quel documento un falso. Finisce così nei guai il 36enne di nazionalità romena fermato qualche giorno fa e in possesso di una patente del Belgio non vera. Il conducente in queste ore verrà deferito alla Procura della Repubblica presso li Tribunale di Velletri per li reato di uso di atto falso, nonché per l'infrazione (di cui all'articolo 116 c. 15 e c. 17 del codice della strada) per guida senza patente poiché mai conseguita.

Inoltre al veicolo è stata applicata la sanzione accessoria del fermo amministrativo per 3mesi. Essendo l'autovettura immatricolata fuori dal territorio Italiano, è stata così violata una disposizione del codice della strada da cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria non pagata dal 36enne. Rimosso dalla carreggiata dal pronto intervento stradale il mezzo è stato posto sotto sequestro e poi affidato al deposito giudiziario in custodia a spese del responsabile della violazione.

Questa operazione conferma ancora una volta le qualità dell'ufficio falsi documentali della Polizia Locale di Cisterna è tra i più specializzati e innovativi del panorama nazionale.