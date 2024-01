E' morto l'edicolante che questa mattina a Latina ha accusato un malore nella sua edicola di via Isonzo a Latina. Nonostante ogni tentativo di strapparlo alla morte per l'uomo non c'è stato niente da fare. Fabrizio Conti, era di Nettuno e aveva 60 anni, era un volto amico per grandi e piccini, era conosciuto in tutto il quartiere e si era fatto volere bene da tantissimi clienti.

L'allarme è scattato pochi minuti dopo le 9 quando una cliente è entrata in edicola per acquistare il giornale e non lo ha visto, si è affacciata dietro al bancone e ha fatto la drammatica scoperta dando l'allarme. Immediatamente sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante che hanno prestato i primi soccorsi all'uomo, subito è arrivata una ambulanza del 118 e una auto medica che hanno fatto il possibile per salvare l'uomo portato in ospedale al Santa Maria Goretti di Latina dove è deceduto.

Grandissimo il cordoglio tra i colleghi a Latina ma anche a Nettuno dove viveva <Ci stringiamo attorno al dolore della famiglia> dichiara Patrizia Cornio, rappresentante provinciale del Sindacato Nazionale Giornalai, sconvolta anche lei da questa terribile notizia. Fabrizio aveva l'edicola da oltre 20 anni, lo conoscevano in tanti. Lascia la moglie, la figlia e un nipotino