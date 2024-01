Una prima lite con pestaggio all'interno di un bar a borgata Finocchio, a pochi metri di distanza dalla casa del quattordicenne Alexandru Ivan (il 14enne ucciso a colpi di pistola lo scorso 13 gennaio), tra il patrigno e un gruppo di giovani originari dei paesi dei Balcani. Il compagno della madre di Alex avrebbe steso con un pugno un ragazzo non identificato e per questo sarebbe stato a sua volta aggredito dagli amici di quest'ultimo che lo avrebbero pestato per bene.

Quindi al termine della rissa, i due gruppi di immigrati si sono divisi. Il patrigno di Alex è andato alla festa di compleanno della compagna ad Aprilia. E' da qui che avrebbe contattato uno dei componenti del gruppo degli slavi, Petrov Corum, con cui avrebbe concordato un incontro "chiarificatore". E' per questo che al termine della festa di compleanno, il 14enne si trovava in macchina con il compagno della madre, il nonno, e altri familiari. Hanno raggiunto il parcheggio di Pantano dove il patrigno di Alex è sceso imbracciando una mazza. E' arrivata un'auto su cui viaggiava il Corum in compagnia di almeno altri tre soggetti, tra cui il cugino di quest'ultimo, che per gli inquirenti avrebbe materialmente esploso diversi colpi di pistola, tra cui quelli che hanno raggiunto il 14enne al petto. Il ragazzino infatti, sembra che abbia deciso di scendere dalla vettura per dar man forte al compagno della madre, ma all'arrivo dell'auto sarebbero subito volate le pallottole.