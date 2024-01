Spari in strada in pieno giorno ad Anzio. Il ferito è un ragazzo nigeriano di 17 anni (con cittadinanza italiana) centrato da un colpo di pistola mentre si trovava nella zona dello Zodiaco. Ferito alla coscia destra, sotto al gluteo, da un proiettile esploso da distanza ravvicinata, il minorenne è stato trasportato in ospedale: non è in pericolo di vita.

Il giovane stava tornando a casa da scuola. Gli spari in via dell'Acquario, altezza via dei Pesci. Sul posto è intervenuto il personale del 118 e gli agenti del commissariato Anzio-Nettuno di polizia. Il giovane è stato elitrasportato in codice rosso all'ospedale Gemelli di Roma.



Il ragazzo stava rientrando a casa dopo aver frequentato la scuola - è iscritto l'Itis Trafelli a Nettuno - quando è stato avvicinato è ferito alla gamba da distanza molto ravvicinata.

Il ragazzo è stato immediatamente soccorso e stabilizzato; e in via precauzione è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale capitolino.



La vittima, ascoltata dagli investigatori, ha riferito di essere stata ferita da un giovane che conosce soltanto di vista e di cui non sa il nome. «Ha preso la pistola e mi ha sparato», ha detto il minore. Il 17enne, che vive nel quartiere insieme al papà, è uno studente ed è incensurato. «Non ho litigato con nessuno e non spaccio», ha sottolineato. Il colpo di pistola lo ha ferito a una gamba mentre era di spalle. Gli investigatori del commissariato di Anzio si sono messi subito alla ricerca dei responsabili, in base anche alle testimonianze e dopo aver visionato i filmati delle telecamere di video sorveglianza. E nella tarda serata di ieri la Polizia di Stato, d'intesa con la Procura della Reubblica di Velletri, ha proceduto all'arresto di un giovane ventenne, resosi responsabile del reato di detenzione di droga. Le indagini sono state avviate proprio all'esito del ferimento del minorenne avvenuto nel pomeriggio nel quartiere Zodiaco.