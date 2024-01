Muore la consorte e dopo un'ora e mezza perde la vita anche lui. L'incredibile episodio si è verificato ieri pomeriggio a Scauri, in via Cistrelli, dove hanno cessato di vivere per cause naturali quasi contemporaneamente due coniugi. Una vicenda che ha commosso tutte quelle persone che ieri hanno appreso la tragica notizia, che ha colpito i due figli della coppia, i familiari e gli amici. Secondo una prima ricostruzione, sembra che la signora, Maria Giovanna Lioniello, cinquantanovenne che insegnava all'istituto alberghiero di Formia, intorno alle 17, ha accusato un malore. Immediatamente veniva allertato il 118, che giungeva sul posto insieme all'auto medica.

Nonostante i soccorsi la donna decedeva alle 17,35. Sconforto tra i familiari per quell'improvviso e inatteso decesso, pur se la donna da qualche giorno si stata sottoponendo ad una serie di accertamenti. Il dispiacere e il dolore della morte della sua consorte colpiva il marito, Carmelo Martinoli, ex dipendente di Acqualatina in pensione che il nove gennaio scorso aveva compiuto 65 anni; quest'ultimo accusava anch'egli un malore e di conseguenza veniva di nuovo allertata l'ambulanza del 118, che tornava in via Cistrelli, ma anche per l'uomo non c'era nulla da fare.