Mentre gli oltre 700 dipendenti dell'Icot stanno ancora aspettando gli stipendi di dicembre e la Asl Latina ha provveduto a liquidare una parte esigua (un milione e mezzo di euro) delle fatture previste (ammontano a 13 milioni), il presidente del gruppo Giomi Emmanuel Miraglia ha rilanciato le accuse proprio nei confronti dell'azienda sanitaria: «Le risorse economiche ci sono - ha sottolineato il manager dell'Icot - il problema è l'esplicita volontà della Asl di non pagare. Questa è una situazione inaudita».

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli