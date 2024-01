Erano in cinque a viaggiare a bordo della Smart Forfour che questa notte, poco prima delle due, ha improvvisamente sbandato e si è andata a schiantare contro il guardrail della via Pontina all'altezza dell'uscita per Campoverde sud, in direzione della capitale (leggi qui: Tragico incidente sulla Pontina: morti due giovani, sei le persone ferite).

E' quanto avrebbero accertato gli agenti della polizia Polizia Stradale di Aprilia intervenuti per effettuare i rilievi della tragedia costata la vita ai due giovani che si trovavano sui sedili anteriori, uno al volante e uno al suo fianco. Al momento i poliziotti diretti dal comandante Del Monaco non rilasciano alcuna dichiarazione in merito alla possibile dinamica.

I rilievi effettuati questa notte e alle prime luci dell'alba, sono però volti anche a verificare la circostanza che le tue vittime possano non aver indossato le cinture di sicurezza. Uno dei due giovani infatti, dopo il terribile urto contro la barriera laterale, ed in seguito al ribaltamento della vettura, è stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo. Pochi istanti dopo è sopraggiunta una Panda con bordo tre persone che ha prima urtato il corpo del giovane a terra e poi si è schiantata contro la vettura che era rimasta al centro della carreggiata causando nuovamente il suo ribaltamento. La chiusura della Pontina tra l'uscita Campoverde sud e quella per Campoverde nord, nonostante la riapertura avvenuta poco prima delle 10, a causato pesantissimi disagi con code di oltre 7 km ancora in fase di smaltimento