Nella mattinata del 17 gennaio c.a. i Carabinieri del Comando Provinciale di Latina congiuntamente a personale del locale Gruppo Carabinieri Forestale, in coordinamento con la locale Questura ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, hanno effettuato un' operazione ad Alto impatto, protrattasi fino alle ore 19.00 circa, finalizzata ad accrescere la percezione di sicurezza da parte della cittadinanza nel quartiere "Nicolosi", per fronteggiare le emergenze criminali in una determinata area geografica della città.

Al termine delle operazioni le attività dell'Arma dei Carabinieri hanno permesso di:

trarre in arresto un cittadino tunisino classe 94 residente a Sezze (LT), in atto sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. in quanto lo stesso a seguito di perquisizione personale veniva trovato in possesso di complessivi gr. 19 di sostanza stupefacente tipo hashish, nonché di farmaci soggetti a prescrizione medica e relative a prescrizioni intestate a terzi e della somma di denaro contante di euro 470,00 ritenuta provento dell'attività illecita. L'arrestato espletate le formalità di rito, veniva trattenuto presso le camere di sicurezza di questa sede in attesa della celebrazione del rito per direttissima prevista per oggi.

Veniva sottoposta a controllo, un'attività commerciale per la commercializzazione di borse in plastica in materiale non rispondenti alle caratteristiche di legge, sequestrando 6 kg di buste in polimeri.

In esito al controllo stradale, venivano controllati 26 soggetti e 11 veicoli.