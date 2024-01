Momenti di apprensione, nel primo pomeriggio di oggi, per un incidente stradale che ha coinvolto un uomo di 88 anni nella periferia del capoluogo pontino. In circostanze in fase di ricostruzione da parte della Polizia Locale di Latina, il pensionato ha perso il controllo della propria auto, una Peugeot 208, che ha deviato la marcia verso il lato destro della carreggiata mentre percorreva strada Capograssa, nei pressi di Borgo San Michele: quando la vettura ha toccato la banchina con le ruote è diventata ingovernabile per l'anziano conducente, che non ha potuto evitare di finire fuori strada. In ogni caso la macchina si è adagiata sul fondo del canale senza colpire nessun ostacolo e l'automobilista, soccorso comunque da un'ambulanza del pronto intervento sanitario, non ha riportato gravi conseguenze. Non sono mancate ripercussioni per la viabilità perché durante le operazioni di rimozione del mezzo è stata necessaria la chiusura di una corsia di marcia.