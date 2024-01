Matteo Cursi, 27 anni, e Giovanni Anaclerio che di anni ne aveva 24. Sono loro le due vittime del terribile incidente verificatosi lungo la via Pontina ad Aprilia. Il più grande, secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia stradale, era al volante. L'amico invece, è il giovane che sarebbe stato espulso dall'abitacolo dopo il terribile impatto contro il guard-rail avvenuto all'altezza dello svincolo per Campoverde Sud. Per loro non c'è stato scampo. All'arrivo del personale del 118, allertato da alcuni utenti della strada fermatisi sul posto, ogni tentativo di rianimarli si è rivelato inutile. Il primo a fermarsi e a provare a soccorrere gli otto feriti, è stato un militare dell'Arma che aveva appena smontato dal servizio a Latina, a lui si sono uniti in un secondo momento un altro Carabiniere e un militare della Finanza. Poi l'arrivo degli agenti della Polizia stradale, dei vigili del fuoco e l'area è stata messa in sicurezza con la chiusura al traffico e la deviazione sullo svincolo per Campoverde Sud. Uno tifoso della Lazio, l'altro dell'Inter, li univano molte passioni. Amavano la vita, stare con gli amici, la famiglia. Forse avrebbero visto la semifinale di Supercoppa insieme, divisi dal tifo, ma uniti dall'amore per il calcio. Uniti fino alla fine, anche nel tragico destino che li ha strappati all'amore della famiglia e degli amici nella notte appena passata.