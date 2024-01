Un grave incidente stradale si è registrato stamattina in via Ferrazza, la strada complanare della strada statale Pontina, alle porte di Latina. Per cause ancora in fase di ricostruzione da parte della Polizia Locale, una Lancia Ysilon guidata da un giovane ha tamponato con violenza la vettura che la precedeva, una Citroen C3 che a causa dell'impatto è finita sul marciapiede. Ad avere la peggio è stata la donna che sedeva al volante di quest'ultima, soccorsa da un'ambulanza e trasportata d'urgenza in pronto soccorso: le sue condizioni sono delicate e la prognosi per ora è riservata. Durante i rilievi la strada è rimasta chiusa al traffico, da via Isonzo verso via del Lido. Inizialmente si è creata una coda perché alcuni mezzi pesanti sono rimasti bloccati dai mezzi coinvolti nel sinistro che occupavano la sede stradale.