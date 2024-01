Erano ancora allacciate. Al momento del recupero dei due veicoli coinvolti nella tragedia di ieri notte, ci si è resi conto che le cinture di sicurezza dei sedili anteriori della Smart Forfour su cui viaggiavano le due vittime, erano ancora allacciate. La prima ipotesi al vaglio degli agenti della Polizia stradale di Aprilia, potrebbe quindi essere che conducente e passeggero non le indossassero ma, almeno uno dei due l'avesse sì allacciate, ma dietro alla schiena.

Il che sarebbe compatibile con l'espulsione dalla vettura di una delle due vittime nel primo cappottamento. All'arrivo dei soccorritori lo scenario che gli si è parato davanti era di devastazione. Il primo a fermarsi per cercare di prestare un primo soccorso, dopo aver allertato il 118, è stato un militare dell'Arma che aveva smontato dal servizio a Latina, poco dopo gli hanno dato man forte un altro collega e un militare della Finanza. I tre hanno provveduto a segnalare agli altri utenti della strada il pericolo fino all'arrivo degli agenti del Distaccamento di via Belli. A rendere tutto ancora più pericoloso, il buio oltre all'asfalto bagnato da una leggera pioggia. Solo con l'arrivo dei Vigili del fuoco che hanno potuto illuminare il luogo della tragedia si è potuto iniziare a mettere in sicurezza l'area. Sono stati estratti gli altri occupanti della Smart, si sono messe in sicurezza le due auto (una perdeva carburante e liquido della batteria). I rilievi degli agenti diretti dal comandante Del Monaco sono proseguiti anche e soprattutto con le prime luci dell'alba che ha reso visibili segni sull'asfalto prima poco decifrabili. Saranno fondamentali per la ricostruzione della dinamica esatta. Al termine delle operazioni, prima di dare l'ok alla riapertura della Pontina, il personale di Beda ha provveduto alla pulizia della sede stradale, mentre tecnici e operai di Anas hanno iniziato la sostituzione delle protezioni laterali.