Pomeriggio di paura quello di mercoledì a Fondi, dove cinque dipendenti più una donna delle pulizie sono rimasti ostaggio di un gruppo di tre malviventi presso la Banca del Credito Cooperativo che si trova in via Roma. I rapinatori, entrati nell'istituto di credito a volto scoperto e imbracciando coltelli e taglierini, sono hanno dato via alla loro azione intorno alle 15.30, bloccando e minacciando il personale all'interno della struttura impedendo in questo modo che nessuno potesse lanciare l'allarme. Lì è iniziato l'incubo per i presenti, poiché non si è trattata di una toccata e fuga, in quanto le casse temporizzate si aprono solo in determinati orari. Così i rapinatori, hanno dovuto attendere circa venti minuti prima che queste permettessero di farsi consegnare i soldi in banconote e anche in monete. Nel frattempo, questi hanno arraffato anche il contante presente all'interno del bancomat.

Solo a quel punto, dopo aver recuperato la refurtiva conteggiata in oltre 50 mila euro, i tre si sono dati alla fuga lasciando liberi e incolumi i dipendenti. Su quanto accaduto indagano gli agenti del commissariato di Fondi al servizio del vice questore Raffaele Iasi. I tre, che come confermato, hanno agito senza avere il volto travisato e apparentemente tradendo qualche accento romano e dell'est Europa, si sarebbero allontanati a piedi, ma adesso rimane da capire come siano riusciti a far perdere le proprie tracce. Gli agenti della polizia, insieme al personale della scientifica che è intervenuto per i rilievi, stanno cercando di mettere insieme i vari elementi e acquisire le immagini delle videocamere di sorveglianza sia della banca che delle attività commerciali limitrofe. L'obiettivo è cercare di capire l'eventuale mezzo con il quale i tre si sono dati alla fuga e se erano attesi da un possibile complice fuori dalla banca o in una delle traverse limitrofe. A inizio dicembre si era registrato un altro tentato colpo in banca a Fondi. In quel caso, però, due malviventi a volto coperto che erano entrati in modo dirompente armati di taglierino al Monte dei Paschi di Siena di via Damiano Chiesa, erano andati via a mani vuote, "vittime" di quelle casse temporizzate che impediscono di prelevare contante in qualsiasi orario.