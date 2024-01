Tragedia questa mattina a Sonnino, dove un uomo è stato travolto e ucciso da un treno in corsa.

I fatti sono avvenuti sulla linea ferroviaria FL7 via Formia, all'altezza della Galleria Montorso, zona della frazione di Capocroce. Qui l'uomo, un anziano che si era allontanato da casa di prima mattina, è stato ucciso dal treno in corsa. Il macchinista ha tentato di frenare, ma purtroppo è stato impossibile evitare l'impatto fatale.

Indagini in corso per fare luce sulla tragedia e per capire se si è trattato di un incidente. Sul posto la Polizia Ferroviaria, gli agenti del Commissariato di Terracina, il personale di Ferrovie dello Stato e il 118 con un'ambulanza di Sonnino scalo e un'automedica di Priverno.