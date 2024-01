Ha aggredito un'anziana donna per derubarla della borsa aprendo lo sportello della sua auto mentre parcheggiava, poi non si è fatto scrupoli a minacciare, con un coltello e una siringa, la stessa vittima e il genero che lo avevano rintracciato poco dopo la fuga a piedi mentre rovistava tra la refurtiva alla ricerca dei soldi. Roberto Vico, trentenne di Latina, è finito in manette ieri per la rapina consumata in pieno centro, nella zona tra l'ospedale e il mercato annonario, dove i furti con destrezza e i borseggi sono ormai all'ordine del giorno: il congiunto della malcapitata non si è dato per vinto dopo le minacce armate e ha continuato a seguire il bandito, consentendo ai Carabinieri di rintracciarlo e bloccarlo dalle parti di piazza San Marco prima che potesse dileguarsi.

L'episodio si è consumato ieri mattina intorno alle 10 nei pressi dell'ingresso del pronto soccorso. La vittima è una donna di 75 anni che in quel momento stava parcheggiando la macchina in via Guido Reni, nei pressi del giardino dove quotidianamente stazionano i tossicodipendenti che frequentano il Servizio Dipendente situato in quell'angolo del complesso ospedaliero. Un luogo frequentato abitualmente da Vico, che avrebbe notato la scena pensando di sfruttare l'occasione: proprio mentre la pensionata effettuava la manovra, lui è piombato sullo sportello lato passeggero e lo ha spalancato per afferrare la borsa poggiata sul sedile. La vittima però era stata svelta a trattenere la tracolla, cercando di opporsi allo scippo, ma il rapinatore era riuscito comunque nell'intento.

Le urla della donna avevano richiamato l'attenzione dei passanti, che hanno subito informato il genero della vittima, titolare con la moglie di un'attività commerciale della zona. È stato proprio lui, insieme alla suocera, a mettersi alla ricerca dell'uomo che l'aveva derubata, percorrendo la via di fuga. Così lo hanno rintracciato poche centinaia di metri più avanti, mentre cercava di nascondersi in cima alla scala a chiocciola d'accesso a una porta secondaria del Palacultura, sul retro del teatro comunale all'angolo tra via Don Minzoni e via Leonardi. La vittima lo ha riconosciuto senza ombra di dubbio e a quel punto il genero si è avvicinato per bloccarlo, ma lui ha tirato fuori un coltello e una siringa per assicurarsi la fuga.

Pensando ormai di averla fatta franca, Roberto Vico si è incamminato verso corso della Repubblica, ma l'altro non ha smesso di seguirlo a distanza perché nel frattempo aveva telefonato al 112 ed era rimasto in contatto con la centrale operativa dei Carabinieri per fornire in tempo reale gli spostamenti del fuggitivo, che a un certo punto si è reso conto del pericolo e ha iniziato a correre. Il genero della pensionata non lo ha mai perso di vista fin quando è sopraggiunta una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Latina che ha intercettato e bloccato il trentenne mentre da piazza San Marco si avviava verso il parcheggio delle ex autolinee. Portato in caserma e perquisito, il sospettato è stato trovato in possesso dei soldi trovati nel portafogli della vittima, più altre banconote per un somma complessiva di circa 500 euro: mentre sono in corso gli accertamenti per risalire alla provenienza di tutto il denaro, il giovane è stato arrestato.