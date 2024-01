Nei giorni scorsi i Carabinieri del N.O.R.M. Sezione Radiomobile di Formia, a seguito di mirata attività investigativa hanno denunciato in stato di libertà, un ventitreenne di Gaeta, per il reato di guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche e stupefacenti.

Il giovane si rendeva responsabile di un sinistro stradale occorso alle luci dell'alba dello scorso capodanno.

Nella circostanza perdeva il controllo del proprio autoveicolo a Formia, all'altezza di Via Ferrucci e, rocambolescamente, si ribaltava andando ad impattare contro due autovetture regolarmente parcheggiate a bordo strada, fortunatamente prive di persone a bordo.

L'intervento sul luogo dei militari del N.O.R.M. – Sezione Radiomobile di Formia permetteva sin dall'inizio di verificare le dinamiche del sinistro, svolgendo come di consueto i rilievi foto-planimetrici del caso, non lasciando scampo sull'individuazione della responsabilità in capo al giovane.

I successivi accertamenti sanitari poi, effettuati dall'azienda ospedaliera di Formia, secondo le vigenti norme di legge e richiesti dal personale militare intervenuto sul sinistro, davano modo di riscontrare l'effettiva presenza di sostanze alcoliche e stupefacenti di diverso tipo sulla persona, andando ad aggravare la posizione del ragazzo coinvolto sia sotto il profilo amministrativo, con il contestuale ritiro del documento di abilitazione alla guida, sia sotto il profilo penale.