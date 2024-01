Ha rubato una borsa poggiata sul sedile posteriore di un'automobile in sosta, poi è fuggito via. Ma le urla della proprietaria, una donna classe 1950 di Latina, hanno fatto scattare subito l'inseguimento a piedi del genero di lei, commerciante e proprietario del negozio davanti al quale era posteggiata l'auto. Ma una volta raggiunto, il ragazzo, un cittadino classe 1993, è riuscito a scappare via sotto la minaccia di una siringa che gli ha puntato alla faccia.





Sulla scorta delle indicazioni ricevuta, una pattuglia dei Carabinieri del NORM di latina, immediatamente giunta sul posto, riusciva ad intercettare il malfattore venendo definitivamente bloccato.

L'arrestato, espletate le formalità di rito, veniva tradotto presso l'abitazione del fratello in regime degli arresti domiciliari, a disposizione della competente A.G., mentre la refurtiva veniva riconsegnata alla legittima proprietaria