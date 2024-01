Nelle prossime ore il sostituto procuratore di Latina, Daria Monsurrò, deciderà se disporre un approfondito esame da parte del medico legale sui corpi dei due giovani di Pomezia, Matteo Cursi e Giovanni Anaclerio. Una decisione che muoverà in particolare, dall'eventuale iscrizione sul registro degli indagati del giovane che era al volante della Panda coinvolta nel terribile incidente dell'altra notte lungo la via Pontina. Potrebbe infatti essere chiamato a rispondere, quanto meno, del concorso di colpa nella tragedia in quanto la sua auto avrebbe - il condizionale è d'obbligo visto quanto è dato sapere al momento sui rilievi e le conclusioni degli agenti della Polizia stradale sulla dinamica - non solo travolto il 24enne che era stato espulso dall'abitacolo della Smart ForFour, ma anche l'auto rimasta di traverso in mezzo alla carreggiata causandone un ulteriore ribaltamento.