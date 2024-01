Divampa un incendio all'interno di un capannone in via Ischia nella zona industriale di Borgo San Donato. In base ad una prima ricostruzione di quanto accaduto le fiamme sarebbero partite intorno alle 22 da un mezzo all'interno della struttura dove ha sede una azienda nel settore dell'edilizia. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Carabinieri e sanitari del 118. L'Intervento tempestivo delle squadre antincendio ha fortunatamente limitato i danni. Gli accertamenti sono in corso.