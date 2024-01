Si svolgeranno oggi i funerali di Giuseppe Sabbatini, il 69enne di Aprilia investito da un'auto mentre rientrava da una pedalata domenicale in sella alla sua bici. A partire dalle ore 15.30 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo in via La Malfa si terrà la cerimonia in onore dell'uomo, un momento nel quale i parenti e gli amici si ritroveranno per l'ultimo saluto all'uomo e per dare conforto ai fratelli e a tutti i familiari. La funzione sarà preceduta dalla camera ardente che verrà allestita dalle 10.30 nella cappella del cimitero di Aprilia. Giuseppe Sabbatini è morto domenica 14 gennaio in via Carano mentre si trovava in bicicletta, investito da una Mercedes Classe A condotta da un 45enne. Una tragedia immane che ha colpito nel profondo la comunità di Aprilia, che oggi tributerà l'ultimo saluto allo sfortunato ciclista.