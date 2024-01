È di quattro feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina dopo le 10 in via Epitaffio alle porte di Latina. Una Audi Q5 condotta da un uomo di origine tunisina con a bordo una donna senegalese e il figlio di 14 anni, sono entrati in collisione con una Fiat Panda guidata da un corriere. L'impatto è stato violento e subito è scattato l'allarme al 118 e ai Vigili del Fuoco. I quattro feriti sono stati trasportati al Santa Maria Goretti di Latina in condizioni delicate ma fortunatamente il quadro clinico è meno grave del previsto. La strada è stata chiusa al traffico e poi riaperta per consentire i rilievi degli agenti della Polizia Locale.